Consumi luce a San Siro: il costo per giocare una partita è clamoroso

Le bollette sono uno dei principali timori di tutte le famiglie italiane in questi ultimi mesi. Ma non solo. Infatti, l'esplosione dei costi di luce e gas sta mettendo in difficoltà anche i club di calcio. Una partita casalinga per Milan e Inter può arrivare a costare migliaia di euro solo per spese di energia e sta spingendo i club a trovare soluzioni alternative.

Quanto luce si consuma per giocare una partita allo stadio San Siro

La società M-I Stadio, ovvero la controllante gestita da Milan ed Inter che si occupa dell’impianto di San Siro, dovrà pagare fino a 12 mila euro per ciascusa partita giocata in casa da nerazzurri o rossoneri (a questa cifra bisogna poi aggiungere il costo del gas per il riscaldamento di spogliatoi e aree ristorazione). Una cifra davvero altissima che sta mettendo in difficoltà i club che stanno cercando soluzioni per far fronte a questa situzione. L'idea è quella di avvalersi di pannelli fotovoltaici pe ril nuovo stadio in modo da abbattere i costi per l'energia, sia l'inquinamento ambientale.