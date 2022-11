La Figc dona la maglia azzurra di Fortunato alla Fondazione Polito

Oggi 2 Novembre, in occasione della giornata di Commemorazione dei defunti, la FIGC nella persona del Presidente Gabriele Gravina dona alla Fondazione Fioravante Polito la maglia numero 3 della Nazionale Italiana di Andrea Fortunato. La maglia sarà esposta al Coni nel Salone d’Onore in occasione della XIII edizione del Premio Andrea Fortunato: lo sport è vita, e successivamente sarà in mostra, insieme ad altri cimeli, al Museo e Biblioteca del Calcio intitolato ad "Andrea Fortunato" sito a Santa Maria di Castellabate (SA).