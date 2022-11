Roma, De Rossi e la frase sul derby: "C'è Mourinho che..."

Una tregua per vedere il derby

De Rossi non si è voluto addentrare in situazioni tecniche, restando ai margini del discorso. "Non devo giudicare niente riguardo la Roma - sottolinea - non faccio previsioni, né commenti: la Roma ha già un bravo allenatore, c'è Mourinho che sa bene quello che deve fare. Non so se avrò modo di vedere il derby, ma chiederò un’ora e mezza di tregua dai cartoni animati per vedere e tifare la Roma”.