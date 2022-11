Gomitata all’avversario, giocatore della Juventus Domo squalificato 5 anni grazie ai video sui social

Episodio incredibile nel campionato di Promozione piemontese , dove un giocatore è stato squalificato per 5 anni grazie ad un video sui social che ha ripreso il suo gesto in campo, non visto dall'arbitro. Nel campionato minore, con l’assenza di produzioni tv e degli strumenti come il Var , ci hanno pensato i tifosi a riprendere il gesto di Niccolò Falcioni durante Juventus Domo-Dufour Varallo (finito 3-3).

Gomitata in Promozione, giocatore ripreso sui social

Il giocatore ha colpito con una gomitata l’avversario Gabriele Testori del Varallo, ed è stato punito solo con un'ammonizione dall'arbitro che non aveva visto il gesto. Dopo aver rivisto il tutto sui video girati in rete, Falcioni è stato squalificato per 5 anni con, in più «una richiesta di radiazione da ogni rango e categoria della Figc». Il gesto era stato rilanciato da Vco Azzurra Tv con tanto di replay, poi condiviso da diversi tifosi. Falcioni ha alzato di proposito il gomito con l’obiettivo di colpire al volto Testori, che stava festeggiando la rete appena realizzata. Nel rapporto di gara, l’arbitro ha definito il gesto «condotta violenta e non antisportiva, ma di non aver proceduto con l’espulsione del giocatore non avendo veduto direttamente né lui né i suoi assistenti il gesto». Il giudice sportivo, nel suo rapporto, ha invece sottolineato: «la condotta di Niccolò Falcioni è stata ripresa da più persone ed è divenuta nota a tutti, dato che il video della sua violenta ed ingiustificabile gomitata volontaria al volto di Testori, “reo” di aver esultato per il momentaneo vantaggio della sua squadra, è stato pubblicato sui siti web delle maggiori testate giornalistiche sia locali che nazionali, sportive e non. La gravità del gesto di Falcioni, e le sue conseguenze sia a breve che lungo termine per la stessa vita quotidiana della vittima, non possono ad opinione di questa Giudice passare inosservate ed impunite solo perché fortuitamente non immediatamente percepite dal direttore di gara e dai suoi assistenti».