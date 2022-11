“Costruiamo Gentilezza”, in Lega Pro in pole c'è Feralpisalò

Una giornata intensa, tra ospiti e messaggi sociali. Oggi è la “Giornata Mondiale della Gentilezza”, stabilita per ricordare il “World Kindness Movement”, Conferenza che si svolse a Tokyo nel 1997, e conclusasi con la firma della “Dichiarazione della Gentilezza”.



Insieme a Lega Pro, anche Feralpisalò dà risalto a questa ricorrenza. Anzi, rilancia. Ufficializzando in occasione della partita in casa contro il Lecco, la partecipazione come primo club professionistico - tramite i propri ragazzi del team Dcps - all’ ”Alfabeto della gentilezza”, promosso dall’associazione culturale “Cor et Amor”.



La 13esima giornata di campionato sarà l’occasione, quindi, per dare un segnale che porti il marchio della gentilezza, affinché si divulghino i valori che il club propugna da sempre. Ospiti allo stadio Turina i ragazzi del team “Senza di me che gioco è?”, con uno striscione e poi compileranno l’alfabeto, vero e proprio manifesto della gentilezza del calcio verdeblù.



Per diffondere così buone pratiche di gentilezza e per rinforzare i comportamenti pro sociali di tutti gli sportivi, a beneficio dell’intera comunità.



"L'alfabeto della gentilezza nasce dal rispetto e dall'uso attento delle parole. È una pratica di gentilezza che associa ad ogni lettera una parola che fa star bene chi la scrive e chi la riceve - le parole di Gaia Simonetti, giornalista, Ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza e ideatrice dell'alfabeto della Gentilezza - Grazie al club e a tutti coloro che sono impegnati nel promuovere e valorizzare un gesto semplice, che dalle parole si può tradurre in gesti concreti che alimentano la gentilezza in ogni campo".



“Ogni anno vogliamo portare nuovi contributi valoriali per dare ancora più spessore ai tanti progetti di Feralpisalò - il commento di Matteo Oxilia, responsabile comunicazione dei Leoni del Garda -. Sicuramente i nostri giovani, su tutti i ragazzi del team Dcps, ci danno la possibilità di veicolare messaggi sociali importanti in cui il club crede da sempre e che vuole risuonino in tutto il territorio e non solo. L’alfabeto della Gentilezza ci è sembrato un occasione perfetta per ribadire lo stile verdeblù nei confronti di uno sport che coinvolge tanti stakeholder ai quali vogliamo sempre trasmettere messaggi virtuosi”.