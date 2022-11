Shevchenko non dimentica l’Ucraina: “Sarà un inverno difficile”

CUCCARO (Alessandria) - Un appello di pace a pochi giorni dal Mondiale. Andriy Shevchenko, ex calciatore del Milan e della nazionale ucraina non dimentica il suo popolo. A margine dell’undicesima edizione del “Premio Nils Liedholm” l’ex attaccante è stato accolto da un gruppetto di bambini ucraini, avvolti nella bandiera nazionale gialla e blu.

Le parole dell’ex Pallone d’oro

“Vedere questi bambini è stata la cosa più bella della giornata - ha dichiarato l’ex goleador del Milan - la guerra purtroppo va avanti, anche ieri ci sono stati attacchi dei missili russi per distruggere infrastrutture fondamentali del Paese. Sarà un inverno difficile per noi, continuate ad aprire il vostro cuore, continuate a sostenerci: grazie per il vostro supporto”.