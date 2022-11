Mondiali Qatar, Mbappé e Ronaldo si baciano: l'opera provocatoria del Bansky torinese

Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo che si baciano sul campo di calcio. 'Hanno FIFA dei gay' è la nuova provocatoria opera di Andrea Villa, lo street artist ribattezzato il Banksy torinese, realizzata in vista dell'avvio dei Mondiali in Qatar. "Ho voluto porre due principali problemi del mondo del calcio - spiega Villa -. Il primo è la questione LGBT e l'omofobia latente nell'ambiente calcistico. Ho rappresentato Mbappé e Ronaldo che si baciano, icone del calcio moderno in un mondo dove non vi sono calciatori di Serie A dichiaratamente omosessuali (molto strano), e dove le donne nei programmi sportivi sono considerate oggetti senza cervello. In secondo luogo - prosegue Villa - gli scandali del trattamento nei confronti della comunità LGBT nel Qatar e nella libertà di espressione limitata anche nei confronti delle donne. Vergognoso come la Fifa abbia buttato al vento in maniera così plateale la propria immagine per il vile denaro ed interessi economici". I manifesti a Torino sono affissi in corso Fiume e in corso Regina Margherita.