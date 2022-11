Qatar 2022, nessuna sorpresa nelle amichevoli: volano Spagna e Portogallo

Amichevoli internazionali, i risultati

Portogallo e Spagna volano

Senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo batte agevolmente la Nigeria per 4-0. Protagonista della sfida è Bruno Fernandes, autore di una splendida doppietta nel primo tempo. Nella ripresa gol di Goncalo Ramos e di Joao Mario. Gli uomini di Fernando Santos saranno impegnati nel Girone H insieme a Ghana, Uruguay e Corea del Sud. La giovane Spagna di Luis Enrique si impone per 3-1 sulla Giordania, grazie ai gol segnati da Ansu Fati (calsse 2002), Gavi (2004) e Williams (2002). Le furie rosse si candidano come una delle possibili sorprese del torneo mondiale. Nel finale la Giodania (padrona di casa) realizza il gol della bandiera con Al-Dardour. Vittoria netta per il Marocco, che sconfigge 3-0 la Georgia. Ad aprire le marcature è En Nesyri, raddoppio di Ziyech e terzo gol di Boufal.

Il Ghana batte la Svizzera. Canada ok sul Giappone

Grazie ai gol di Salisu e Semenyo, il Ghana batte 2-0 la Svizzera nell'amichevole che ha visti sfidarsi due tra le nazionali che parteciperanno ai Mondiali in Qatar. La sfida, che si è disputata ad Abu Dhabi è stata caratterizzata dalle alte temperature (oltre 34 gradi) ed ha visto la squadra africana imporsi grazie a due reti segnate nel giro di quattro minuti. Il ct svizzero Yakin ha lasciato a riposo diversi titolari (Seferovic, Aebischer e Steffen), subentrati nella ripresa. Il Canada batte il Giappone 2-1, grazie ad un rigore trasformato da Cavallini: l'attaccante canadese prova a battere il portiere Gonda con un cucchiaio: il numero giapponese si rialza e devia, ma non riesce ad evitare la rete. In precednza c'erano stati i gol di Milan Borjan e Steven Vitória.

