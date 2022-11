Under 21, Nicolato: "Con la Germania test vero per crescere ulteriormente"

ANCONA - "In questi giorni ci siamo concentrati innanzi tutto sui nuovi arrivati, abbiamo riordinato un po' le idee e provato qualcosa di diverso per farci trovare pronti a giugno. Cerchiamo di preparare il terreno. Ci sono 100 possibilità su 100 di vedere volti nuovi domani". Paolo Nicolato ha le idee chiare alla vigilia dell'amichevole contro la Germania, in programma alle ore 17,30 ad Ancona. Il selezionatore dell'Under 21 italiana, in conferenza stampa, si limita a parlare dei presenti e liquida l'argomento legato al centravanti Lucca con poche parole: "Ha avuto grande attenzione sui media in un momento in cui era forse prematuro, deve sapere se fa bene le porte per lui qui sono sempre aperte". Non potendo avere a disposizione un grande parco giocatori, ammette l'allenatore, "dobbiamo essere noi ad adeguarci alle loro caratteristiche. I principi rimangono gli stessi in tutte le Nazionali". Come l'Inghilterra, anche la Germania rappresenta "un'oppurtunità", per gli azzurrini, perché "abbiamo bisogno di partite vere - sottolinea Nicolato -: quella di domani è una prova importante soprattutto a livello caratteriale. Se l'Italia vuole diventare una squadra forte, deve giocare questo tipo di partite". Ne è sicuro, il tecnico, perché "la Germania è una squadra di ottimo palleggio, è la formazione giusta da affrontare per noi. Queste squadre che hanno qualità e organizzazione, sono più avanti di noi, queste tappe ci servono per acquisire informazioni da utilizzare in futuro". Domani, dallo stadio Del Conero, contro la Germania guidata dall'italo-tedesco Antonio Di Salvo, arriveranno altri riscontri. L'ultima esibizione degli azzurrini ad Ancona risale al 2008 (Italia-Israele 0-0, qualificazioni europee).