Con cinque gol la Serbia travolge in amichevole il Bahrein. Tanta Serie A in campo (i fratelli Milinkovic, Milenkovic, Ilic, Lazovic e l'ex Napoli Maksimovic) e nel tabellino dei marcatori: dopo la doppietta di Tadic segnano anche Vlahovic, Djuricic e Jovic. Finisce 5-1, ottimo test in vista dell'esordio Mondiale. Perde invece il Belgio 2-1 contro l'Egitto di Salah, mentre il Camerun, in campo con Onana in porta e Anguissa in mediana, pareggia 1-1 con Panama.