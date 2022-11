Il ministro Abodi agli Stati Generali a Firenze: "Il mondo del volontariato è fondamentale"

Quasi mille società sportive agli Stati Generali a Firenze per un confronto sullo stato di salute dello sport. Intervenuti anche il ministro Abodi e il presidente Malagò. Da Firenze è partito un confronto con quasi mille società sportive di più discipline su come sta lo sport. Se ne è parlato nel corso della seconda edizione degli Stati Generali delle Società Sportive, promossi dal Coni di Firenze. Una mattinata di confronto con istituzioni, enti sportivi e scolastici, amministrazioni locali, l’Istituto Credito Sportivo, dirigenti e club su tre macro-temi: il rapporto tra scuola e sport, gli impianti sportivi e gli interventi sulle strutture e la riforma dello sport.

Una iniziativa che arriva dopo due anni di pandemia, nel pieno della tempesta del caro bollette ed a breve scadenza dall’entrata in vigore della riforma dello sport. “Il mondo del volontariato che si dedica al sociale è una componente fondamentale e un riferimento concreto nell’opera dell’organizzazione dello sport di base”. Lo ha detto il Ministro per lo Sport e per le politiche giovanili, Andrea Abodi, parlando nel corso degli Stati Generali delle Societa’ Sportive: ”Dobbiamo fare in modo che tutte le realtà e le istituzioni dello sport ritrovino quell’armonia che è stata persa. Ci sono tutte le condizioni per farlo".

Il ministro Abodi ha poi fatto riferimento anche al tema delle risorse economiche per lo sport. "Dal punto di vista finanziario - ha detto - possiamo raccogliere risorse in tutti i Ministeri”.

Nel corso dei lavori è intervenuto anche Giovanni Malagò, presidente del Coni sullo stato di salute dello sport: “La situazione è complicata e difficile. Se non fosse così non saremmo continuamente a chiedere aiuti e supporti per una filiera, quella dell’associazionismo sportivo, che tiene in piedi l’intero sport italiano”. A conclusione della giornata di confronto sullo sport, Fabio Giorgetti, Delegato Prrovinciale Coni di Firenze, ha dichiarato: “Le società sportive sono in grande difficoltà e l’aumento smisurato delle utenze rischia di mettere in ginocchio realtà che hanno interesse pubblico ed educativo. C’è bisogno di mettere lo sport tra le priorità nella gestione dei nostri comuni, di modificare la legge regionale, consentire a chi gestisce impianti di essere autosufficiente da un punto di vista energetico".