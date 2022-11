Coverciano, Rafa Benitez in visita al Museo del Calcio

ROMA - La Scuola Allenatori di Coverciano ha accolto Rafa Benitez che ha tenuto una lezione sull'allenatore-manager in un'aula magna riempita completamente dagli allievi dei corsi per Direttore Sportivo e per allenatore Uefa Pro e Uefa A. Una docenza che ha chiamato a raccolta anche personalità del calcio che hanno voluto sentire in prima persona le parole dell'ex tecnico - tra le altre - di Real Madrid, Valencia, Liverpool, Inter e Napoli: dall'allenatore del Parma, ed ex 'vice storico' di Benitez, Fabio Pecchia, all'ex ds di Napoli, Verona e Bologna Riccardo Bigon all'allenatore Gabriele Cioffi. "Già tanti anni fa venivo a Coverciano per cercare di carpire quanti più segreti possibile - ha esordito Benitez, rivolgendosi alla platea di aspiranti ds e allenatori -. La cosa più importante che ho oggi è l'esperienza, e la metto a disposizione". Dopo la lezione, Benitez accompagnato da Pecchia ha visitato il Museo del Calcio con una guida d'eccezione come il presidente della Fondazione, Matteo Marani.