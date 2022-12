Polonia, l'elenco del ct: «Grazie a tutti»

inviato a Doha

C'è stato un momento curioso e insolito durante la conferenza stampa della Polonia, alla vigilia dell'ottavo di finale contro la Francia. Il ct Michniewicz, molto criticato in patria per il gioco ultradifensivo, si è messo a leggere l'elenco di tutti gli allenatori dei club internazionali che gli hanno consegnato i calciatori «in ottime condizioni. Siccome non so se avrò un'altra occasione per farlo, voglio citarli tutti in questa sede». Nella lista, ovviamente, molti tecnici del nostro campionato: Mourinho (Zalewski), Spalletti (Zielinski), Gotti (Kiwior), Cannavaro (Glik), Giampaolo e Stankovic (Bereszynski), Allegri (Szczesny e Milik), Italiano (Zurkowski), Thiago Motta (Skorupski) e Nicola (Piatek).

I ringraziamenti sono durati quasi cinque minuti, nell'incredulità generale dell'uditorio.