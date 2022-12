Pelé stabile e nessun peggioramento: il nuovo bollettino medico

Le condizioni di salute di Pelé stanno tenendo in ansia il mondo intero, ma dal nuovo bollettino medico diramato dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove O Rei è ricoverato, arrivano buone notizie: la leggenda brasiliana ha avuto una buona risposta al trattamento di un'infezione respiratoria, è stabile e non c'è stato alcun peggioramento nelle ultime 24 ore.

Il bollettino medico su Pelé

"Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato all'ospedale Israelita Albert Einstein martedì scorso (29) per una rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore del colon, identificato nel settembre 2021. È ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha anche avuto un buona risposta alla cura delle infezioni respiratorie, senza mostrare alcun peggioramento della condizione nelle ultime 24 ore", si legge nel bollettino medico.

Il messaggio di Pelé

Su Instagram Pelé ha pubblicato un post e ha scritto: "Amici miei, voglio mantenere tutti calmi e positivi. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutto il team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d'amore che ricevo da voi in tutto il mondo mi mantiene pieno di energia. E guardare il Brasile ai Mondiali anche! Grazie mille per tutto".