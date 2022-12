Superlega, il giorno del (pre)giudizio: perché la Juve spera nell'avvocato Rantos

L'appuntamento è fissato per giovedì 15 dicembre, in Lussemburgo, presso la sede della Corte Europea di Giustizia.

Athanasios Rantos, 69 anni, greco, avvocato generale della stessa Corte, è chiamato ad esprimere il suo parere sul ricorso presentato da Juve, Barcellona e Real Madrid contro l'Uefa, della quale i tre club superstiti del progetto Superlega, nato e morto in 48 ore venti mesi fa, contestano il monopolio nell'organizzazione delle competizioni internazionali. Il parere dell'avvocato non è vincolante ai fini del verdetto della Corte, atteso nel prossimo marzo, ma la statistica dice che quattro volte su cinque i giudici si sono allineati a Rantos. Secondo i padri fondatori della Superlega (erano in 15, poi ridotti a tre dopo che gli altri dodici si erano squagliati), il nuovo torneo avrebbe dovuto vedere sempre in lizza una cerchia di squadre elette che, bontà loro, di anno in anno avrebbero invitato a competere con loro cinque club a rotazione. Con tanti saluti alla meritocrazia del campo e ai campionati nazionali. Registrato il fallimento del progetto, Juve, Barcellona e Real,o per meglio dire Juve e Barcellona accodate al Real, hanno presentato il ricorso alla Corte Europea e, nel frattempo, hanno incaricato la società A22 Sport Management di cui è amministratore delegato il tedesco Bernd Reichart, di imbellettare l'iniziativa, bocciata all'unanimità da Uefa e leghe di tutta Europa, in occasione dell'ultimo incontro tenutosi a Nyon. Bastava leggere la nota ufficiale della federcalcio europea per rendersene conto: "I vertici guidati dal presidente Aleksander Ceferin e alti rappresentanti di leghe nazionali, club, giocatori e tifosi, hanno ribadito che l'opposizione all'autoproclamata Super League rimane ferma come ad aprile 2021. Confermando l'unità del calcio europeo, la Uefa e gli altri portatori di interesse hanno respinto ancora una volta all'unanimità la logica alla base di progetti come la Superlega. I partecipanti hanno preso atto, con sorpresa, delle affermazioni dell'amministratore delegato di A22 Sports, secondo cui questa società non rappresenta a titolo alcuno nessun club, compresi i tre che continuano a sostenere apertamente il progetto. La Uefa e gli stakeholder rimangono impegnati nei confronti dei fondamenti del calcio europeo, che si basano su apertura, solidarietà e meritocrazia e perseguono obiettivi più ampi che riguardano i principi sportivi e l'interesse sociale, anziché privilegi e diritti personali".

Nella notte fra il 20 e il 21 aprile 2021, l'atto di battesimo ufficiale della neonata Superlerga, fra le altre cose recitava: "In cambio del loro impegno, i club fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a 3,5 miliardi di euro a supporto dei loro piani d'investimento in infrastrutture e per bilanciare l'impatto della pandemia Covid 19". E tutto fu subito chiaro.