Superlega, ecco il parere della Corte sul monopolio Uefa e Fifa

Superlega contro Uefa: monta l'attesa per il parere dell'Unione Europea

"Una sentenza a sostegno della nostra missione"

La Uefa "accoglie con grande favore il parere della corte Ue che considera le sue norme sul tema Superlega non contrarie al diritto comunitario". È il commento ufficiale dopo la conclusione dell'avvocato generale della Corte Ue: "Una sentenza della Corte di giustizia europea a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutta Europa. La Uefa accoglie con favore l'opinione inequivocabile dell'avvocato generale Rantos, che rappresenta un passo incoraggiante verso il mantenimento dell'attuale struttura di governance dinamica e democratica della piramide calcistica europea".

Eca: "Respinto chi mina le nostra fondamenta"

Anche l'Eca si è detta soddisfatta del parere emesso oggi dall'avvocato generale della Corte di giustizia Rantos che propone "un netto rifiuto degli sforzi di pochi per minare le fondamenta e il patrimonio storico del calcio europeo per molti". L'Eca, che rappresenta quasi 250 dei migliori club di calcio europei ha pubblicato una nota in cui ha confermato la forte opposizione nei confronti "di quei pochi egoisti che cercano di sconvolgere il calcio europeo per club e minare i valori che lo sostengono". Il parere pubblicato rafforza l'opposizione di lunga data dell'Eca alla Superlega europea e a qualsiasi progetto separatista. "L'Eca - aggiunge la nota - rappresenta l'evoluzione responsabile e progressiva del calcio e rimane ferma nella sua convinzione che in Europa questo dovrebbe essere raggiunto insieme e in collaborazione con l' Uefa come organo di governo legittimo, insieme ad altri attori del calcio professionistico e istituzioni europee e governative". L'Eca ora "attende la sentenza definitiva della Corte e nel frattempo continuerà a perseguire gli interessi di tutti i membri, i club che rendono il calcio europeo per club il migliore del mondo".