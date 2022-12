Superlega all'attacco: "La Uefa non può negare tornei a terzi"

Nonostante il parere della Corte Ue , attraverso l'avvocato generale Athanasios Rantos, che ha definito le regole di Uefa e Fifa compatibili con le leggi antitrust dell’Unione Europea nell'ambito della causa che la Superlega ha intentato contro i due massimi organi internazionali, l'agenzia A22, che rappresenta le squadre promotrici della Superlega, insiste nel sottolineare che la Uefa non può negare tornei a terzi : "La Uefa è l'organizzatore dominante di tutte le principali competizioni internazionali per club" ma "ha una 'responsabilità speciale' per garantire che a terzi non venga indebitamente negato l'accesso al mercato", si legge sul canale Twitter ufficiale dell'agenzia.

La difesa della Superlega

"I criteri - prosegue A22 citando l'Avvocato generale - devono consentire di stabilire le condizioni di accesso al mercato in modo chiaro, obiettivo e dettagliato, per dare a qualsiasi organizzatore di competizioni di terze parti una visibilità sufficiente della procedura da seguire e delle condizioni da soddisfare per l'accesso al mercato. Se le condizioni sono soddisfatte, l'accesso al mercato non dovrebbe essere rifiutato in linea di principio. Club e giocatori devono poter conoscere in anticipo le condizioni per poter partecipare a eventi di terze parti".

Le sanzioni

Per quanto riguarda invece le sanzioni, secondo il parere dell'Avvocato generale citato da A22 "devono essere sufficientemente chiare, prevedibili e proporzionate, per limitare qualsiasi rischio di applicazione arbitraria. Le misure disciplinari che sembrano essere state previste dalla Uefa, comprese le minacce di sanzioni nei confronti dei partecipanti alla Superlega, potrebbero avere un impatto sulla disponibilità dei club e dei giocatori necessari per formare questa nuova competizione, e quindi chiudere il mercato per l'organizzazione di competizioni calcistiche in Europa a un potenziale concorrente. In qualsiasi processo di autorizzazione - sottolinea infine l'organizzazione - la Uefa deve evitare di favorire le proprie competizioni rifiutando ingiustificatamente di autorizzare eventi concorrenti".