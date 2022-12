Superlega, Gravina: "Il parere dell'avvocato Ue conferma la linea della FIGC"

ROMA - "Sono molto soddisfatto del parere dell'avvocato generale della Corte Ue, perché è perfettamente in linea con quanto sostenuto dalla nostra Federazione e dall'Uefa fin dall'annuncio della cosiddetta Superlega. Il sistema sportivo, sia europeo che mondiale, non può prescindere dal riconoscimento delle organizzazioni internazionali Uefa e Fifa ed è in questo quadro che vengono promossi la democrazia interna, il modello organizzativo piramidale e il merito sportivo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Confidando nella stessa impostazione anche nella sentenza della Corte, ritengo che tutte le componenti della famiglia del calcio europeo e mondiale si uniscano per superare le difficoltà contingenti e per sviluppare il calcio a tutti i livelli", aggiunge. Nella tarda mattinata, anche l'Uefa aveva accolto con favore il parere espresso dall'avvocato generale dell'Ue, Athanasios Rantos, in riferimento alla vicenda. Nel pronunciamento, Rantos ha raccomandato una sentenza della Corte di giustizia dell'Ue a sostegno della missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutta Europa. "Le regole della Fifa e dell'Uefa - afferma Rantos, nel documento - che sottopongono a un'autorizzazione preventiva qualunque nuova competizione calcistica, sono compatibili con il diritto dell'Ue. La Superlega è libera di organizzare la propria competizione calcistica indipendente al di fuori dell'ecosistema Uefa e Fifa - si legge - ma non può tuttavia, parallelamente alla creazione di tale competizione, continuare a partecipare a competizioni organizzate dalla Fifa e dalla Uefa senza la preventiva autorizzazione di tali federazioni".