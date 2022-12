In campo per Mihajlovic. Totti: “Mi mancherai, amico mio”

INVIATO A DOHA - Si tocca il petto, fa girare la mano per spiegare che lo stomaco è in subbuglio. Alessandro Nesta è semplicemente distrutto per la notizia che non avrebbe mai voluto sentire. Se ne va il suo compagno di difesa nella Lazio dello scudetto ma soprattutto un amico dal quale ha imparato molto: «Non riesco a dire nulla, datemi un giorno per favore». Era venuto qui in Qatar per giocare il torneo delle leggende Fifa, per un evento spensierato, lascia lo spettacolare circolo di Doha con il dolore nel cuore. Affiderà il commento ai social poco dopo: «Mister, sei stato un guerriero. Un esempio per tutti noi e soprattutto per me. Non ti dimenticherò mai». Più cruda la reazione di Marco Materazzi, un altro grande difensore che ha giocato con Mihajlovic nell’Inter. Passa, allarga le braccia poi grida: «Ragazzi, in questi momenti non c’è proprio un c... da dire». Accanto a lui c’è Bobo Vieri, che pure ha condiviso tanti momenti di spogliatoio. Scuote la testa e sfila via, senza parlare.