Deschamps: "Messi? Anche in Francia c'è chi tifa per lui"

INVIATO A DOHA (Qatar) - "Tutto il mondo tifa per Messi, anche qualcuno in Francia sta dalla sua parte, noi cercheremo di prendere la coppa". Alla vigilia della finale Didier Deschamps sorride sarcastico davanti alla domanda sul grande avversario. Chissà a chi si riferisce quando parla di fuoco amico in patria. Intanto però il suo problema è minimizzare gli effetti del virus influenzale che si è abbattuto sulla squadra. "Non voglio entrare nei dettagli - chiarisce il ct - ma cercheremo di gestire la situazione con le giuste precauzioni. Non sei mai preparato a questo tipo di problemi, che avrei preferito non si presentassero. Ora però ci affidiamo ai medici sperando che un giorno in più per recuperare possa servire".