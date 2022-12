Spalletti: "Mihajlovic persona autentica, tra noi c'era stima reciproca"

ROMA - Tra i tanti personaggi che in queste ore stanno rendendo omaggio a Sinisa Mihajlovic c’è il tecnico del Napoli Luciano Spalletti che si è presentato nella Sala Protomoteca del Campidoglio per l’ultimo saluto al suo collega. "Il mio ricordo legato a Sinisa è quando ci siamo visti a Bologna l'ultima volta - sottolinea Spalletti - mi disse frasi carine sul Napoli, aveva a cuore la nostra situazione, gli piaceva come squadra e come città. Mi disse cose carine anche sulla stima reciproca che c'era tra di noi".