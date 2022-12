Mihajlovic, tutto il Bologna a Roma nel dolore più grande

Al funerale di Mihajlovic ci sarà tutto il Bologna . Nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, domani mattina alle ore 11, si presenterà la squadra rossoblù al completo e ci saranno anche i dirigenti, gli uomini dello staff tecnico, e i dipendenti del club che in questi anni si sono legati a Sinisa. Partiranno in treno, mentre il presidente Saputo , ora Oltreoceano, sta cercando di organizzare il volo privato per arrivare direttamente nella capitale. I tempi sono stretti, Joey potrebbe non riuscirci, ma la volontà è quella di esserci per dare l’ultimo saluto a Mihajlovic .

Lutto

Ieri a Casteldebole si respirava l’aria del lutto. Sarebbe stato il giorno dell’amichevole contro il Gorica, il quarto test di questa pausa mondiale, una tappa di avvicinamento alla ripresa del campionato di inizio gennaio. E invece nulla di tutto ciò: sfida, prevista nel primo pomeriggio, annullata. I rossoblù sono arrivati al campo verso le 9. Alle 10.30 erano sul terreno di gioco per una sgambata nascosta dai teloni, come a protezione dell’intimità del dolore. Da fuori si sentivano i rumori dei palloni calciati, le urla tipiche delle partitelle di allenamento un po’ meno frequenti e intense del solito. Poi dopo un’oretta è tornato il silenzio. Fuori dai cancelli non c’erano tifosi rossoblù. Le bandiere erano a mezz’asta; neanche il vento, per tutta la mattina, si è azzardato a far sventolare i tre vessilli rossoblù che solitamente svettano davanti alla sede della società. «Questa resterà una pagina buia nella storia del nostro club» ha sottolineato Marco Di Vaio. «Il rapporto con Sinisa – ha continuato il ds del Bologna - è stato qualcosa di unico, e nonostante negli ultimi giorni ci fossimo preparati è un momento molto triste per tutti noi. Dispiace tantissimo, abbiamo passato momenti bellissimi assieme e a un certo punto pensavamo che potesse superare la malattia, invece purtroppo anche un guerriero come lui non ce l'ha fatta». La squadra, intanto, era a pranzo. Così vuole Thiago Motta, anche nei giorni di un unico allenamento mattutino. E così è stato anche ieri. Il malessere del gruppo era palpabile. «La squadra sta male» ha confermato Di Vaio, l’unico dei rossoblù a parlare in mattinata fuori dal centro tecnico. I giocatori, uscendo uno alla volta, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, che alcuni avevano già condiviso sui social nel giorno precedente. C’è stato chi l’ha espresso a voce, chi con un gesto, e chi andando via senza nemmeno rallentare, ma tutti erano accomunati dal volto scuro. Anche dal viso del vice di Motta Alexandre Hugeaux, uscito per una corsetta attorno al centro tecnico Niccolò Galli, traspariva grande tristezza.