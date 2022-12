Mihajlovic, il dolore di De Rossi: "Perso un gigante"

ROMA - Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, morto a soli 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta contro cui combatteva da due anni e mezzo. Tanti gli amici, gli ex compagni e gli addetti ai lavori che hanno voluto dargli l'ultimo saluto a Roma, dove alla vigilia dei funerali è stata allestita la camera ardente in Campidoglio.