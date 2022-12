Lotito: "Mihajlovic e Vialli, troppe malattie tra i giocatori. Bisogna approfondire"

ROMA - Il mondo del calcio piange e ricorda Sinisa Mihajlovic , morto a soli 53 anni a causa della leucemia mieloide acuta contro cui combatteva da due anni e mezzo. In tanti hanno voluto dargli l'ultimo saluto a Roma , dove è stata allestita la camera ardente in Campidoglio .

Il ricordo di Sinisa

Tra i presenti anche Claudio Lotito: "Ho il ricordo di un un grande amico, ma soprattutto di un grande uomo, un grande padre e un grande professionista - ha detto parlando commosso con i cronisti il presidente della Lazio, squadra di cui il serbo è stato uno dei simboli per anni -. Ho sempre avuto un rapporto di amicizia con la famiglia e con lui in particolare. È una persona che deve rappresentare un esempio come professionista e come uomo, ha avuto il coraggio di portare avanti una malattia che è stata devastante. Deve essere un esempio di dignità e forza, non ha mai fatto trapelare nulla, è stato sempre con il sorriso. E questo dimostra che era un grande uomo".