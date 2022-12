Ranieri promuove De Rossi allenatore: "È un leader nato"

ROMA - "Se sono pronto a tornare su di una panchina nel 2023? Ma io sono già pronto nel 2022, perché dobbiamo aspettare l'anno nuovo?". Così Claudio Ranieri , a margine della camera ardente di Mario Sconcerti tenutasi oggi a Roma in Campidoglio. L'allenatore romano sembra essere pronto a tornare protagonista in panchina: "Il Cagliari? Lì è avvenuta la mia nascita, lo porto sempre nel cuore", ha dichiarato il 71enne, artefice del 'miracolo' Leicester in Premier League nel 2016.

Ranieri esalta De Rossi

Ranieri commenta anche il percorso di Daniele De Rossi, oggi allenatore della Spal. Per il 71enne ex allenatore della Roma 'Ddr' ha plasmato in panchina una caratteristica peculiare che lo ha contraddistinto anche sul terreno di gioco: "È un leader nato, era un allenatore in campo - sottolinea Ranieri - non posso che augurargli ogni bene".