La nuova vita di Abramovich: come vive e il club di calcio che potrebbe comprare

Da quando Roman Abramovich ha lasciato il Chelsea a Todd Boehly ed è andato via dall'Inghilterra la sua vita è cambiata. Il magnate ha ricevuto sanzioni da Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Europea e Canada dopo l'invasione della Russia in Ucraina per i suoi legami con gli oligarchi russi e ora si sta ricostruendo una nuova esistenza. Come si legge su Marca, Abramovich al momento è in Turchia, paese che non applica sanzioni alla Russia. Avrebbe intenzione di stabilirsi definitivamente a Istanbul (precisamente nel quartiere di Bebek), dove ha ormeggiato i suoi quattro yacht dal valore complessivo di 1,2 miliardi di dollari.