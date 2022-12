Greta Beccaglia, insulti sessisti e minacce dopo la condanna per violenza: lei pubblica tutto

Non c'è mai limite al peggio . Dopo la condanna di un anno e mezzo per violenza sessuale per Andrea Serrani , il ristoratore marchigiano che molestò in diretta la giornalista Greta Beccaglia , sui social sono apparsi insulti e minacce verso la vittima. Un accanimento vergognoso verso la giornalista, molestata fuori dallo stadio Castellani al termine della partita tra Empoli e Fiorentina, che ha deciso di condividere pubblicamente i disgustosi messaggi che è costretta a ricevere quotidianamente.

Molestò giornalista in diretta dopo Empoli-Fiorentina: condannato a un anno e mezzo

Greta Beccaglia, insulti e minacce sui social

Greta Beccaglia, stufa degli incessanti insulti dopo la condanna del suo molestatore, ha pubblicato sui social alcuni screen. "Chissà quanti 'lavori' ha fatto e farà pur di tenersi il lavoro, mentre con persone che non gli daranno niente in cambio farà la moralista, la predicatrice del mondo femminile", si legge in uno dei commenti sotto ad un suo post. "Chissà quanti po....i farà con quelle labbra", scrive un altro. C'è chi è riuscito a fare di peggio, scrivendo alla giornalista direttamente nella sua chat privata con insulti di ogni genere: "Tu ti lamenti per una pacca sul c**o, ma fossi al posto suo ti avrei bruciato".