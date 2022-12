Testata all'arbitro: allenatore under 17 squalificato per tre anni

ROMA - Putroppo succede anche questo e parliamo di calcio giovanile. Prima insulti e minacce all’arbitro, poi l’invasione di campo e la violenta testata che stordisce il direttore di gara. Protagonista dell’episodio, consumatosi in un campo di calcio della provincia di Terni, l’allenatore di una squadra di calcio under 17, il tecnico dei Leoni, Vincenzo Rosella in occasione del match contro il Bevagna. Era solo il 38′ del primo tempo e come riporta il quotidiano La Nazione, la partita è terminata ben prima del tempo regolamentare. L'arbitro infatti è finito in ospedale per accertamenti e gli veniva diagnosticata una cefalea post-traumatica con invito a nuova rivalutazione dopo pochi giorni, in caso di comparsa di deficit neurologici. Il tecnico invece, protagonista dello squallido e insignificante gesto, è stato squalificato dal giudice sportivo fino al 31 dicembre 2025.