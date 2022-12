Incredibile Yama Pranata, il gol sbagliato a porta vuota è clamoroso!

INDONESIA - Ora anche Hansamu Yama Pranata, difensore centrale del Perija Jakarta, club che milita nella serie a indonesiana, entra di diritto a far parte della lunghissima lista di giocatori che nella storia del calcio si sono divorati gol incredibili che sembravano già fatti. Potrebbe tranquillamente essere registrato come l'errore dell'anno. Durante la sfida dell'Indonesia contro il Brunei nel match di AFF Championship, torneo a cui partecipano dieci nazionali, Yama Pranata sul 2-0 ha avuto l'occasione enorme di firmare il tris, fallito con il piattone alle stelle. Da un metro dalla linea di porta il difensore ha sparato il pallone sopra la traversa, mancando clamorosamente la porta - che era vuota - e sprecando così l'assist al bacio del compagno messo in mezzo con un cross rasoterra. Poco male per l'Indonesia, che ha comunque vinto 7-0, ma Yama Pranata ha scatenato l'ironia del web.