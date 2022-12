Funerali Pelé, tutti i dettagli: preparativi dal 23 dicembre, la bara dorata riservata da anni

La salma di Pelé sarà esposta lunedì prossimo (i funerali il giorno dopo) sul campo del Santos, Vila Belmiro (desiderio del grande campione) e i cancelli verranno aperti al pubblico per un giorno e mezzo, ma per l'addio pubblico non ci si potrà fermare davanti al suo corpo. In attesa di una conferma ufficiale è stata comunque anticipata la quasi sicura presenza del presidente neo eletto Lula che ieri si è subito unito ai messaggi di dolore e cordoglio. «Ho avuto il privilegio - ha scritto - che i brasiliani più giovani non hanno avuto: ho visto giocare Pelé, dal vivo, al Pacaembu e al Morumbi. Non giocare, dare uno spettacolo... Confesso che ero arrabbiato con lui perché sempre massacrava il mio Corinthians. Ma prima di tutto lo ammiravo».