Pelé, l'annuncio della Figc: 1' di silenzio prima di 16ª giornata di Serie A e amichevoli

ROMA - Il calcio italiano rende omaggio alla memoria di Pelé, scomparso nella giornata di ieri a 82 anni. Per ricordare la leggenda del calcio brasiliano e mondiale, la Federcalcio dispone un minuto di raccoglimento per la 16ª giornata di Serie A, che riprenderà il prossimo 4 gennaio, ma anche per le amichevoli previste da oggi in poi.