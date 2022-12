Pelé, un tweet dell'Afa scatena le polemiche: bufera sui social

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Non solo la provocazione del sito argentino 'Cronica Tv', noto per i suoi titoli irriverenti e lo stile 'trash' ("È morto il terzo miglior giocatore della storia"). Dopo la scomparsa di Pelé si è infatti scatenata la polemica sui social anche per il tweet con cui l' Afa (la federazione calcistica argentina) ha espresso il proprio cordoglio per la morte di 'O Rei'.

Il tweet dell'Afa

"Profondo dolore. L'Afa, attraverso il suo Presidente Claudio Tapia - è il messaggio del tweet - lamenta la scomparsa del leggendario calciatore brasiliano Pelé, uno dei migliori giocatori della storia, e invia il suo più sentito abbraccio ai suoi familiari e a tutto il Brasile". A provocare polemiche è stato il fatto di aver definito 'O Rei' "uno dei migliori" e non il migliore della storia, segno che gli argentini continuano a considerare Maradona, Di Stefano e ora anche Messi alla pari se non superiori a Pelé. Così ecco una serie di insulti e commenti risentiti, segno di una rivalità, tra brasiliani e argentini, che non passerà mai. In nome del calcio e non solo.