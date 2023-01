Bufera Dani Alves, l'accusa è pesantissima: "Violenza sessuale in discoteca". Lui nega

BARCELLONA (Spagna) - Guai in vista per il campione brasiliano Dani Alves, ex giocatore di Juventus e Barcellona. Oggi il calciatore gioca con i Pumas, in Messico, ma la scorsa settimana era in vacanza a Barcellona. E proprio in questo frangente, sarebbe stato coinvolto in un episodio deprecabile. Una donna - infatti - ha affermato di essere stata vittima di una presunta violenza sessuale da parte del calciatore brasiliano.