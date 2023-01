Mazzone commosso sui social: ecco il motivo

"Buon anno a tutti! Vi auguro un nuovo anno pieno di salute, serenità, e felicità a voi e alle vostre famiglie!". Inizia così il messaggio di auguri pubblicato su Twitter e firmato Carlo Mazzone. L'ex allenatore tra le altre di Roma, Bologna e Brescia ha condiviso sul web un pensiero per tutti i tifosi che da sempre - e anche questa volta per il nuovo anno - lo riempiono di affetto. "Vi ringrazio per i messaggi di auguri che mi state mandando, mi avete fatto commuovere… vi voglio bene e vi abbraccerei tutti! Buon 2023 Carlo e famiglia", conclude il messaggio, unito a due foto di Mazzone insieme alla famiglia.