Infantino e i selfie davanti alla salma di Pelé: le foto che hanno fatto infuriare i social

ROMA - Surreale ma vero. E' successo anche questo in Brasile. Scattare un selfie a pochi passi dalla salma che giace nella bara e accennare anche un sorriso. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, lo ha fatto durante la veglia funebre di Pelé, a Vila Belmiro. La salma dell'ex campione del calcio mondiale era stata imbalsamata con un procedimento particolare, sistemata nella bara e preparata per essere accolta dall'abbraccio del suo popolo. Il motivo non è chiaro: forse per colpa dell'emozione e della grande partecipazione di gente, ma quei selfie che Infantino ha scattato e per i quali s'è concesso, hanno descritto la tenera tristezza una scena veramente surreale.