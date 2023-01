Il commovente messaggio di Prandelli a Vialli: "Ha dimostrato una cosa incredibile"

ROMA - Gianluca Vialli sta combattendo la battaglia più dura della sua vita. Ricoverato da qualche settimana in un ospedale di Londra, l'ex capitano della Juventus si sta sottoponendo ad una serie di cure per battere il cancro al pancreas. Le cure e i farmaci stanno debilitando e non poco il suo fisico, ma in ospedale è circondato dall'affetto di amici e familiari. Tutti gli sono vicini: oltre a mamma, sorella e moglie ci sono anche Massimo Mauro, amico di una vita, ma pure Walter Zenga e ovviamente Roberto Mancini. Non è mancato nemmeno il messaggio di vicinanza di Cesare Prandelli ex ct della Nazionale. "Gianluca ha dimostrato a tutti di non aver paura della avversità, di non aver timore di affrontare situazioni particolarmente impegnative. Persone come lui, in grado di essere tanto forti nella vita come a livello mediatico mandano un messaggio a tutti. Lui è un esempio per tanti, per tantissimi di noi".