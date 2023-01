Cristiano Ronaldo super protetto in Arabia: con lui un numero infinito di assistenti e bodyguard

RIYAD (Arabia Saudita) - Grande attesa per la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo agli arabi dell'Al-Nassr, squadra allenata dall'ex Roma Rudi Garcia. Dopo i particolari dettagli legati al super contratto del campione portoghese, emergono nuovi retroscena. Come riporta Record, infatti, CR7 si sarebbe circondato di un vero e proprio esercito di collaboratori, assistenti e finanche un gruppo di bodyguard per la sua protezione privata. Insomma, tutto organizzato nei minimi dettagli per l'entrata in scena di una vera e propria star a Riyad.