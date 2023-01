La figlia di Pelé spegne le polemiche: il ringraziamento a Neymar

SANTOS (Brasile) - Un'assenza che ha fatto rumore e che ha lasciato spazio a tante critiche quella di Neymar al funerale di Pelé . Sono stati migliaia i tifosi che hanno reso omaggio alla salma di O Rei a Vila Belmiro, lo stadio del Santos. Tanti gli ex compagni e i "vip", ma tra questi mancava proprio il fuoriclasse del PSG. Apriti cielo. O Ney è stato sommerso dalle critiche. Ma a spegnere ogni polemica ci ha pensato Kely Nascimento, la figlia di Pelé, che ha voluto ringraziare Neymar e il padre con un post su Instagram (nella foto Edinho, figlio di Pelé e il padre di Neymar): "Un altro grazie! Volevo ringraziare Neymar per la presenza, l'affetto e l'abbraccio di tuo padre. Amiamo tutta la tua famiglia, ti ringraziamo sempre per l'attenzione".