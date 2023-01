Georgina e Ronaldo in Arabia, interviene la compagna di Garcia: "Ecco la verità"

Georgina-Ronaldo risposta della compagna di Rudi Garcia

Con una storia su Instagram, la giornalista Francesca Brienza ha risposto: "Una legge che mette a rischio niente! Da settembre 2019 è stato approvato un programma per l'apertura al turismo che prevede la possibilità per le copie non sposate che si recheranno in vacanza in Arabia Saudita di condividere la stessa camera dell'hotel! Una banalità per la nostra cultura, ma un vero cambiamento per la loro. Ci sono anche testate italiane che hanno scritto a riguardo! Ricordiamoci che prima di tutto viene la giusta informazione".