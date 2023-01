Beckham e quelle due clausole del contratto che gli hanno fatto guadagnare milioni

ROMA - 212 milioni di sterline in cinque anni. E' quando avrebbe guadagnato David Beckham nel corso della propria avventura statunitense. secondo i calcoli dell'esperto di finanza sportiva Joe Pompiliano. All'approdo al Los Angeles Galaxy, sulla carta, lo stipendio dell'asso inglese scese da 16,6 milioni di sterline all'anno, a 5,4: ma la realtà dei fatti rivela un guadagno sette volte superiore. Beckham infatti ha negoziato un accordo che gli assicurava di percepire, dal club, una percentuale su qualsiasi tipo di entrata. Vale a dire dalla vendita dei biglietti, alle sponsorizzazioni, fino a incassi più spiccioli come (lo prende ad esempio il Sun in un articolo dedicato), la vendita degli hot dog. Il tutto avrebbe quindi consentito di portare i guadagni a 212 milioni di sterline: una sorta di "plusvalenza" da circa 185 milioni.