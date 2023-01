Vialli, il ricordo di Insigne: "Così vero e importante, grazie Luca!"

Non si contano i messaggi di affetto per ricordare Gianluca Vialli, scomparso oggi all'età di 58 anni. Il mondo del calcio piange e ricorda l'ex campione della Juventus, tantissimi post a lui dedicati da parte di chi l'ha conosciuto - compagni, ex compagni, società - condividendo un pezzo di vita professionale insieme. Tra questi anche Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli, oggi attaccante del Toronto, ha vissuto con Vialli l'esperienza vincente dell'Europeo.