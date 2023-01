Scopre la morte di Vialli in diretta tv: Souness scoppia a piangere

LONDRA - Non solo in Italia si piange per la scomparsa di Gianluca Vialli , morto a Londra a 58 anni nella clinica in cui era ricoverato dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas . La triste notizia è stata riportata dai siti di tutto il mondo e ha suscitato commozione soprattutto nel Regno Unit o, dove l'ex attaccante aveva giocato con il Chelsea ed era rimasto a vivere.

Le lacrime di Souness

Particolarmente toccante è stata la scena che ha visto protagonista Graeme Souness, che insieme a Vialli ha giocato per due anni nella Sampdoria, dal 1984 al 1986. L'ex centrocampista scozzese, oggi 69enne, è scoppiato in lacrime in diretta tv durante un'intervista a Sky Sport parlando del suo vecchio compagno di squadra e amico: "Ho appreso la notizia da pochi minuti - ha spiegato con tristezza -. Era un'anima meravigliosa, un essere umano davvero gentile. Sono andato in Italia quando avevo 31 anni e lui 20., era semplicemente favoloso averlo in giro". Souness ha ricordato quando aveva incontrato Vialli durante l'ultimo Europeo, vinto dall'Italia di Roberto Mancini con l'ex attaccante a far parte dello staff: "Non sono un dottore, ma quando l'ho visto ho visto un uomo che era ancora in lotta. E penso che sia così tipico di lui, aver mantenuto tutto molto privato, molto personale. Ha affrontato la malattia come mi aspettavo che facesse: era la sua lotta - ha concluso lo scozzese prima di interrompersi per il pianto - e voleva affrontarla da solo, senza caricare di questo peso le altre persone... Mi dispiace".