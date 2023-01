Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la scomparsa di Gianluca Vialli, morto a 58 anni dopo aver perso la battaglia con il tumore al pancreas. Anche Diletta Leotta si è unita al cordoglio sui social, dove sono apparse tantissime dediche e messaggi per l'ex attaccante e capo delegazione della Nazionale. La conduttrice di Dazn ha postato sulle sue storie Instagram un selfie insieme a Vialli, allegando la scritta: "Ciao Gianluca", insieme ad un cuore spezzato per esprimere il suo dolore.