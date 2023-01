Bonan scoppia a piangere durante il ricordo di Vialli in tv: "L'ultima volta che ci siamo parlati mi disse..."

Alessandro Bonan , giornalista e conduttore di Sky, ha ricordato con affetto Gianluca Vialli. I due hanno lavorato insieme in tv e condividevano la passione per il golf. Il giornalista si è commosso in diretta, ricordando un momento personale vissuto al fianco dell'ex centravanti.

Il ricordo di Bonan

"Mi ricordo l’ultima volta che l’ho visto su un campo da golf- ha dichiarato Bonan - e di come lo abbracciai. Aveva una circonferenza che era cambiata, aveva solo le spalle ancora larghe. Lui deve aver colto questo mio momento di timido imbarazzo, mi guardò e mi disse: 'Tranquillo, sto bene'. E si mise a ridere. E quella è stata l’ultima volta che l’ho visto". Per Bonan, “Luca era un esempio perché aveva una grandissima forza e al tempo stesso un’enorme gentilezza ed educazione. Questa sua compostezza mi ha colpito fin dal primo momento quando lo incontrai per la prima volta nel 2003 quando Sky nasceva in Italia. Lui si avvicinò con umiltà presentandosi, come se non lo conoscessi già di fama. Lui poteva diventare un grande allenatore, ma alla fine rinunciò perché secondo me avrebbe dovuto perdere quella compostezza e quella educazione che lo ha sempre contraddistinto”.

Il post su Twitter: "Amico mio caro"

Alessandro Bonan ha anche dedicato a Gianluca Vialli un post sui social. Poche parole per commemorare l'ex campione azzurro, scomparso oggi. "Amico mio caro", il post scritto sul suo profilo Twitter.