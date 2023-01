La frase della moglie di Mihajlovic su Vialli dopo la morte

La notizia della scomparsa di Gianluca Vialli ha scosso anche Arianna Rapaccioni Mihajlovic , che ha perso poche settimane fa il marito Sinisa Mihajlovic . Due morti dolorosissime per il calcio italiano, in un periodo di forte dolore. La vedova ha voluto esprimere il suo cordoglio sui social, allegando un ricordo anche all'ex tecnico del Bologna.

Il ricordo di Arianna sui social

Arianna Rapaccioni ha infatti scelto una foto di Vialli e Mihajlovic in campo come avversari, con l'ex attaccante con la maglia della Juve e il marito con la maglia della Sampdoria: "Sai quante partite lassù", ha scritto come messaggio.