Cristiano Ronaldo non può debuttare con l'Al Nassr, ecco perché

Ennnesimo contrattempo nell'ormai annunciato passaggio di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. Anche oggi il campione portoghese non ha potuto far altro che assistere da un esclusivo box in tribuna al successo per 2-0 della squadra di Rudi Garcia sull'Al'Ta'ee. Una leggerezza da parte del club saudita, rende infatti ancora impossibile l'atteso debutto di CR7.