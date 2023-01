Vialli, il ricordo della mamma di Mancini: "Era un figlio per me"

"Gianluca è stato per me come un figlio". Marianna Puolo, la mamma del ct azzurro Roberto Mancini, commenta la scomparsa di Gianluca Vialli, ex compagno alla Sampdoria e in Nazionale del figlio Roberto. "Naturalmente non voglio togliere nulla alla sua mamma che in questo momento sta soffrendo - specifica la signora Marianna -, ma tutti sanno del forte legame che ha sempre unito mio figlio a Gianluca, il dolore che abbiamo dentro è immenso e non oso immaginare quello che stanno provando i suoi familiari".