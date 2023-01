Vialli, i ricordi dei compagni: "Anima bella, un vero capitano"

L’ amico geniale non c’è più, si è portato via anche la speranza. Gianluca ha lasciato però tra noi il suo sorriso, quello sofferente degli ultimi mesi, e lo ha lasciato qui giù perché ne facessimo buon uso. La lezione di Vialli è da ieri nelle parole e nei ricordi di chi lo ha conosciuto, di chi lo ha avuto come capitano o compagno di squadra o avversario o allenatore o dirigente oppure banalmente sapeva chi fosse quel ragazzotto con i calzettoni sempre tirati sulle caviglie. Non fa differenza adesso. Il racconto della malattia ci ha preparati ad andare oltre quando sarebbe accaduto il peggio. E così è. Amico per tanti, forse per tutti, la faccia sorniona, l’aria educata di chi sapevi avrebbe potuto custodire una frase, un segreto o anche un dolore. O cambiarti la vita. Aveva seminato troppo bene Vialli, ora leggi e ti emozioni. Marcello Lippi, suo allenatore alla Juve, insieme hanno vinto l’ultima Champions dei bianconeri a maggio 1996: «Grande Luca, grande amico, rimarrai scolpito nel nostro cuore, non ti dimenticherò mai, grazie mio capitano». E poi quei minuti di raccoglimento ieri di Massimiliano Allegri prima della conferenza stampa - anche per Ernesto Castano, venuto a mancare l’altro giorno - e di José Mourinho con i giocatori della sua Roma. Le parole di Max: «... Sempre con te abbiamo sofferto, vissuto l’ansia di queste ultime settimane. E di nuovo, alla fine, ci è toccato piangere, ma questa volta non di gioia... Due giocatori, due uomini che hanno dato tanto al calcio, alla Juve e alla Nazionale».

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: «Un male terribile si porta via un uomo fantastico come Gianluca Vialli. Nel suo ricordo facciamo ogni sforzo per sostenere la ricerca contro i tumori». E poi come un fiume in cerca di pace. La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, gli amici e i colleghi che no, non volevano abituarsi all’idea. Tanti, da perderne qualcuno per strada. Federica Cappelletti che da due anni è senza Pablito: «Ciao Luca, anima bella! Nonostante la malattia mi sei stato vicino». Arianna Mihajlovic costretta a dire addio a Sinisa solo qualche giorno fa ha voluto esserci. Javier Zanetti, vicepresidente Inter: «Sei stato classe, eleganza, rispetto. In campo e fuori ogni giorno. Il tuo sorriso resterà per sempre». E ancora la Regione Liguria - attraverso le parole del presidente Toti - ha ricordato Gianluca “campione di sport e di vita” con un omaggio in Piazza De Ferrari colorando la facciata del Palazzo con le sue imprese. C’è il riservatissimo Robi Baggio: «Con il sorriso porta lassù il tuo amato pallone». Chi lo ha scoperto in tempi recenti come dirigente in azzurro non potrà dimenticarlo. Gigio Donnarumma: «Un grande campione, un leader in campo e fuori, un esempio per tutti noi». Per Leonardo Bonucci Gianluca è “un uomo con dei valori importanti e che dovrà vivere dentro ognuno di noi perché i grandi uomini come te meritano di essere ricordati per sempre”.