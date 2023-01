Ronaldo, la rabbia del giocatore svincolato per fargli posto: "Messi è più forte!"

Cristiano Ronaldo si è già fatto il suo primo "nemico" dopo la firma con l'Al-Nassr. Il club arabo è stato, infatti, costretto a sfoltire la sua rosa visto che il tetto dei giocatori stranieri sarebbe superato con l'arrivo di CR7. Il giocatore sacrificato per far spazio al campione portoghese è stato Vincent Aboubakar, con il quale è stato già stato rescisso il contratto e che, ironicamente, sarebbe attualmente in trattativa proprio con il Manchester United.