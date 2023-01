Villas Boas shock: il suo indirizzo di casa usato per spedire la droga! L'ipotesi è incredibile

La congiura

La Polizia Giudiziaria sta tuttavia ipotizzando una trappola nei confronti dell’allenatore portoghese. Il tecnico è stato infatti nominato per succedere a Pinto da Costa nella presidenza dell'FC Porto. Quando i nomi sono stati identificati, il Polizia Giudiziaria non ha escluso la possibilità di una vera e propria congiura nei confronti del tecnico per metterlo in cattiva luce per la candidatura alla presidenza del glorioso club lusitano.